Atp Finals Torino, malore per un 70enne e un 78enne: muoiono entrambi

Doppia tragedia alle Atp Finals di Torino. Un uomo di 70 anni che si trovava davanti al Fan Village in piazza d'Armi, nel capoluogo piemontese, ha accusato un malore ed è andato in arresto cardiaco. È intervenuto il personale dell'assistenza sanitaria presente all'evento, con il medico che ha iniziato le manovre rianimatorie sul posto. Successivamente l'uomo è stato portato all'ospedale Molinette in codice rosso. L'intervento è stato coordinato dalla centrale operativa del 118. Presente sul posto un rappresentante del 118 di Azienda Zero. Ma purtroppo non ce l'ha fatta.

Come se ciò non bastasse, un altro uomo si è sentito male. Questa volta sugli spalti dell'Inalpi Arena. Anche lui ha avuto un malore mentre si trovava sugli spalti per assistere a una partita. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118, l'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso ma è deceduto poco dopo l'arrivo nonostante i tentativi di rianimazione.