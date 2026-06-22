Roma, vergogna antisemita: pugni e insulti al giornalista ebreo

Prima la denuncia via social, con un post su Instagram, perché l’odio antiebraico e l’antisemitismo stanno facendo registrare un crescendo pericoloso nel nostro Paese. Poi il passaggio alle carte bollate, con la denuncia alle forze dell’ordine, in modo da colpire i violenti, inchiodandoli alle loro responsabilità. A denunciare l’aggressione di matrice antisemita, avvenuta sulla Metro B di Roma, l’Osservatorio Israele raccontando come il suo presidente, Nicolae Galea, nel tardo pomeriggio di venerdì sia stato colpito con un pugno da uno sconosciuto alla fermata Colosseo. L’uomo, prima di allontanarsi e scendere dal vagone, gli avrebbe urlato «ebreo di merda». L’Osservatorio Israele ha espresso la più ferma condanna per l’episodio.

«Non è stata soltanto l'aggressione a colpirmi, ma anche l’indifferenza di chi ha assistito alla scena senza intervenire», racconta Galea, «l’antisemitismo non è un fenomeno marginale. Esiste, si manifesta nelle nostre città e troppo spesso viene sottovalutato. Ma io non rinuncerò a indossare la kippah, la mia identità». L’Osservatorio Israele, in una nota, ha sottolineato la necessità di «contrastare con determinazione ogni forma di antisemitismo e di odio antiebraico, evitando minimizzazioni o giustificazioni che rischiano di alimentare un clima sempre più ostile nei confronti degli ebrei». «Nicolae Galea ha subito un’aggressione antisemita, a Roma, sulla metro B. È stato spintonato, colpito con un pugno e insultato con le parole “ebreo di merda”.