Giuseppe Cruciani inchioda la sinistra: "Vi dovete sotterrare". Lo scivolone

Se lo domanda anche Giuseppe Cruciani che, in diretta a La Zanzara, non si trattiene? "Meno male - tuona il conduttore - che quelli della sinistra dicevano di dover combattere le menzogne del web. L’assalto fascista a Genova non esiste, erano dei maranza. Vi dovete sotterrare dalla vergogna!". Il blitz dei cosiddetto maranza era avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre e i 9, tutti imputabili, sono attualmente accusati di violenza privata, danneggiamento aggravato, imbrattamento, possesso di oggetti atti a offendere, accensioni ed esplosioni pericolose.

Ma quale assalto fascista?! Quanto accaduto al liceo Leonardo da Vinci di Genova durante un'occupazione è avvenuto per mano dei maranza. A confermarlo la Digos che ha effettuato le perquisizioni a casa di 9 soggetti, due dei quali di seconda generazione e solo due da poco maggiorenni, nessuno dei quali legato ad ambienti politici. E ora come commenta la notizia la sinistra che tanto si era scagliata contro i "fascisti"?

Nel momento in cui è avvenuto l'assalto, nella scuola era in corso proprio una festa a supporto della guerra a Gaza e alcuni dei presenti erano riusciti a filmare gli autori del blitz. Queste immagini, unite a quelle delle telecamere di sorveglianza dell'esterno, hanno permesso alle forze dell'ordine di identificare gli indumenti indossati, che infatti sono stati sequestrati nelle abitazioni durante le perquisizioni. Una notizia, quella diffusa dalla Digos, ripresa anche dal coordinatore ligure di Fratelli d’Italia. Matteo Rossosi è rivolto direttamente al sindaco Silvia Salis e a tutta la sinistra, invitandoli a smetterla "con l’accusa di neofascismo che ormai è la foglia di fico che usano per giustificare mesi di inerzia politica e amministrativa che hanno ridotto Genova a essere l’ombra di sé stessa".