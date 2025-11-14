Dritto e Rovescio, Cruciani al ragazzo della baby gang: "Ecco perché rubate"

"Questi ragazzi sono da condannare. Solo con lezioni pesanti si può cambiare, non ridendo e scherzando": Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico de La Zanzara su Radio24, lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4 rivolgendosi a un giovane di una baby gang. Al centro del dibattito, infatti, c'erano i furti commessi da questi gruppi soprattutto nei confronti di coloro che gli oggetti di lusso possono permetterseli.

"Loro rubano perché sostanzialmente sanno che in Italia queste cose sono impunite. Non c'è sanzione, non c'è pena", ha spiegato Cruciani. Che subito è stato interrotto dal ragazzo ospite in studio: "Noi paghiamo per queste cose, noi siamo impulsivi però prendiamo il pieno possesso delle nostre azioni". "No, tu confessi di avere rubato e sei qui in uno studio televisivo a ridere e scherzare...", ha controbattuto il giornalista.