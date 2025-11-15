Leonardo Fiorini, "evidenti segni di colluttazione": la scoperta dall'autopsia

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Leonardo Fiorini, il 27enne precipitato dal terzo piano di uno stabile nel quartiere Monteverde a Roma. Una serie di testimoni oculari hanno assistito ai suoi ultimi istanti di vita e, in base a quanto verbalizzato dagli inquirenti, hanno visto il 27enne mentre litigava violentemente con David Stojanovic. Quest'ultimo è l'amico di Fiorini ora agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio. "C'era una ragazza che gridava 'lascialo stare, lascialo stare!'. Stava sul balcone di fronte a quello dei ragazzi - riferisce una vicina -. Una scena terribile, uno di loro penzolava nudo a testa in giù dal terzo piano...".

Secondo il racconto dei residenti lo stesso Stojanovic avrebbe chiesto aiuto mentre era intento a trattenere per i piedi il 27enne. "Correte, aiutatemi! Sfondate la porta e venite qui! Buttate i materassi in cortile". Motivi per cui alcuni abitanti di via San Calepodio non hanno dubbi sulla dinamica. "È stato Stojanovic a spingerlo da quel balcone".