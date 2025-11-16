Garlasco, svolta clamorosa: "Colata di sangue sulla scala"

Un’immagine scattata settimane dopo l’omicidio dai consulenti della difesa di Stasi , inizialmente archiviata come gocciolamento, è stata rivalutata. Le nuove analisi ammettono che potrebbe trattarsi di un’impronta di mano, collocando l’aggressore esattamente dove Chiara Poggi subì i colpi più violenti.Riemerge l’ipotesi di una “terza aggressione”: schizzi tra il terzo e quinto gradino, in passato ridimensionati, tornano in discussione.

Una nuova perizia dei RIS di Cagliari sul delitto di Garlasco, depositata a metà settembre in Procura a Pavia, sta riaccendendo il dibattito grazie a indiscrezioni tecniche che potrebbero ribaltare consolidate certezze. La Bloodstain Pattern Analysis (BPA) conferma un solo aggressore, ma ridefinisce la sequenza dei colpi e dei movimenti, introducendo elementi non coincidenti con le perizie che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi nel 2015.Punto cruciale: la colata di sangue alla base della scala.

È un Mario Venditti amareggiato quello che fa parlare in aula il proprio avvocato. Domenico Aiello prende a prest...

La BPA non esclude che l’assassino sia sceso dalla scala dopo un ulteriore colpo, aprendo spazio all’“impronta 33” attribuita ad Andrea Sempio, oggi indagato nella nuova inchiesta. Entrambe le piste – Stasi o Sempio – restano aperte.Sul fronte istituzionale, scontro acceso: la Procura di Brescia contesta all’avvocato Domenico Aiello, legale dell’ex procuratore Mario Venditti, commenti “sopra le righe”. Aiello replica denunciando “falsità” e mancanza di scuse, in un clima dove ogni dettaglio tecnico e ogni parola pesano come prove.