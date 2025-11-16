Libero logo
Potenza, distrugge oltre 100 specchietti: chi è il vandalo

domenica 16 novembre 2025
1' di lettura

Vandalismo gratuito, solo per il piacere di devastare. Con l’imputazione di aver provocato danni, nella notte appena trascorsa, a molteplici veicoli nel centro storico e in alcune strade semi-centrali di Potenza, un cittadino nigeriano di 25 anni è stato denunciato dalla Polizia, che lo ha bloccato in prossimità di viale Marconi. I funzionari della Questura sono accorsi a seguito delle denunce presentate da vari residenti del capoluogo lucano, i quali hanno assistito il ragazzo mentre frantumava gli specchietti retrovisori delle auto parcheggiate. Sui social network sono esplosi in viralità i filmati che ritraggono il giovane nell’atto di rovinare le automobili.

"Io e mamma soli? Non so se è una buona idea": cosa diceva il bimbo sgozzato

Garlasco, svolta clamorosa: "Colata di sangue sulla scala"

Maltempo in Liguria, pioggia e tromba d'aria: caduti container al porto

Leonardo Fiorini, "evidenti segni di colluttazione": la scoperta dall'autopsia

