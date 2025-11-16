Potenza, distrugge oltre 100 specchietti: chi è il vandalo

Vandalismo gratuito, solo per il piacere di devastare. Con l’imputazione di aver provocato danni, nella notte appena trascorsa, a molteplici veicoli nel centro storico e in alcune strade semi-centrali di Potenza, un cittadino nigeriano di 25 anni è stato denunciato dalla Polizia, che lo ha bloccato in prossimità di viale Marconi. I funzionari della Questura sono accorsi a seguito delle denunce presentate da vari residenti del capoluogo lucano, i quali hanno assistito il ragazzo mentre frantumava gli specchietti retrovisori delle auto parcheggiate. Sui social network sono esplosi in viralità i filmati che ritraggono il giovane nell’atto di rovinare le automobili.