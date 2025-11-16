Trieste, inseguimento a folle velocità: il passeur si schianta sulla polizia

Un inseguimento mozzafiato, iniziato poco prima del valico di Fernetti e terminato con uno scontro frontale a Trieste, in via Brigata Casale vicino al centro di smistamento postale. Protagonista: un passeur straniero alla guida di un’auto con targa polacca, ferito in modo non grave. Coinvolte: una pattuglia slovena e una italiana.Sabato intorno alle 17, l’uomo, proveniente da Sesana (Slovenia), ignora l’alt della polizia slovena e fugge verso l’Italia.

Scatta un inseguimento transfrontaliero con una decina di volanti dei due Paesi.Il passeur, che trasporta una famiglia di cinque migranti, procede a folle velocità, anche contromano, su strade principali e secondarie, attraversando San Giacomo e Campi Elisi. In via Brigata Casale, una volante della Polizia di Stato lo sperona: l’auto polacca si scontra frontalmente con quella slovena e finisce fuori strada.Il conducente, identità ancora da verificare, è ferito lievemente, arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e resistenza. I cinque migranti sono illesi; un agente sloveno riporta una ferita non grave.Sul posto intervengono 118 con automedica e Vigili del Fuoco. L’episodio evidenzia i rischi dei traffici di migranti sulla rotta balcanica.