Fuori dal Coro, "Ti do sette coltellate": caos in tv da Giordano

L’occupazione abusiva delle case è un cancro italiano che devasta la tranquillità e il portafogli degli italiani onesti, espropriati di fatto dall’utilizzo dei propri immobili. Una battaglia che ormai è diventata una causa perenne da combattere per “Fuori dal Coro”, il programma di Rete4 condotto da Mario Giordano, che approfondisce i temi d’attualità e di politica. Questa volta la vicenda la si potrebbe intitolare “Kramer contro Kramer”, come il film del 1979 di Robert Benton con due straordinari Dustin Hoffman e Meryl Streep. Gli attori in causa, infatti, sono il signor Michele (l'occupante abusivo romeno) che si è scagliato contro il signor… Michele (il proprietario di casa) e, purtroppo, anche contro la troupe di giornalisti accorsi sul posto per cercare chiarimenti, davanti alle telecamere. L'abusivo Michele non paga l'affitto da agosto 2024 e ha un debito di 10.000 euro.



L’abusivo, davanti alle telecamere, preso dal panico si agita e urla al proprietario di casa: “Ascolta, alla gente non devi dire bugie, devi dire come stanno le cose. Se sei uomo, se sei uomo come questo, se sei uomo!”. Poi, la furia contro i giornalisti, la troupe di Gianluca Torti, e soprattutto il Michele padrone di casa: “Vada a fare un c**o, tu non sei un c*o di uomo, tu sei una fa!”. Michele, invano, cerca di calmarlo: “Basta mettere le mani addosso, basta”. L’abusivo, a quel punto, passa alle minacce vere e proprie: “Ti do sette coltellate se non sparisci testa di c*o”. Il Michele “buono” spiega: “Come posso avere una comunicazione normale con uno che reagisce così? È impossibile, ho paura. Ho paura ad avvicinarmi, ho paura di questa persona”. Nel frattempo, il romeno abusivo continua nel suo turpiloquio: “Usa la testa, a me non frega un c*o, non me ne frega un c*o. Oh, io sono uomo, sono uomo, uomo, uomo (ripete ossessivamente, ndr), no italiano. Tu sei un f**o, per me sei un f**o”.