El Koudri, accusa-choc al sindaco di Modena: "Mia sorella è in fin di vita e vogliono insabbiare tutto"

Ai microfoni di Rete 4, il fratello di una delle vittime ha parlato delle condizioni della sorella e ha accusato il sindaco della città di voler insabbiare il caso. "Mia sorella è quella che lui l'ha presa bene, è quella che parte in aria e si gira", ha raccontato l'uomo.

"Mia sorella ha un femore rotto, un bacino spezzato in due, costole sfondate, forato un polmone, cuore lesionato, è in fin di vita. Sono molto arrabbiato, sto male", ha proseguito. "Mi sono fatto delle domande. Com'è possibile una coda del genere in centro a Modena, che è una città molto tranquilla. Dentro di me ho detto 'questo è un attentato, questo è un puro attentato'.

E poi l'accusa: "Le avete viste le immagini? Lui puntava le persone, quindi non era psicopatico, lui sapeva. E questo signore, sto sindaco, vuole nascondere questo. Loro vogliono insabbiare tutto, vogliono nascondere, lo vogliono far passare per malato di mente. È un terrorista per me lui".