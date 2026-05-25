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El Koudri, accusa-choc al sindaco di Modena: "Mia sorella è in fin di vita e vogliono insabbiare tutto"

lunedì 25 maggio 2026
El Koudri, accusa-choc al sindaco di Modena: "Mia sorella è in fin di vita e vogliono insabbiare tutto"

1' di lettura

Nell'ultima puntata di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, è andato in onda un servizio sul terribile attentato di Modena, in cui Salim El Koudri ha falciato con la macchina i passanti nel centro città. 

Ai microfoni di Rete 4, il fratello di una delle vittime ha parlato delle condizioni della sorella e ha accusato il sindaco della città di voler insabbiare il caso. "Mia sorella è quella che lui l'ha presa bene, è quella che parte in aria e si gira", ha raccontato l'uomo.

"Mia sorella ha un femore rotto, un bacino spezzato in due, costole sfondate, forato un polmone, cuore lesionato, è in fin di vita. Sono molto arrabbiato, sto male", ha proseguito. "Mi sono fatto delle domande. Com'è possibile una coda del genere in centro a Modena, che è una città molto tranquilla. Dentro di me ho detto 'questo è un attentato, questo è un puro attentato'. 

E poi l'accusa: "Le avete viste le immagini? Lui puntava le persone, quindi non era psicopatico, lui sapeva. E questo signore, sto sindaco, vuole nascondere questo. Loro vogliono insabbiare tutto, vogliono nascondere, lo vogliono far passare per malato di mente. È un terrorista per me lui". 

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