Pordenone, bus con 13 studenti si scontra con un'auto e finisce nel fosso

Un bus con a bordo 13 studenti, di rientro da Portogruaro, vicino a Venezia, è finito nel fossato laterale dopo un violento scontro con un'auto, a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone. Dopo l'impatto, il mezzo più grosso è rimasto in bilico appena oltre la carreggiata. L'autista ha riportato leggere ferite per le quali è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso. Mentre la donna alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente è stata stabilizzata dal personale dell'automedica e poi portata in ospedale. Nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni.

Feriti anche alcuni ragazzi che erano a bordo del bus, studenti 14enni di un istituto di Motta di Livenza, nel Trevigiano. Uno di loro sarebbe stato portato in elicottero in ospedale, dopo essere stato valutato dai medici. Il ragazzo, che è sempre rimasto cosciente, lamentava una compressione toracica. L'episodio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha richiesto l'immediata mobilitazione dei mezzi di soccorso. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato gli studenti a uscire dal pullman. Un secondo mezzo, poi, è stato inviato lì per portare gli studenti alla destinazione originaria. Numerosi genitori sono già accorsi sul posto.