Milano, ecco chi sono gli aggressori del 22enne bocconiano rimasto invalido

Figli di famiglie perbene, bocciati diverse volte e con precedenti: questo l'identikit dei cinque ragazzi che hanno aggredito un 22enne della Bocconi in corso Como, a Milano. Si tratta di due 18enni e tre minorenni, che nella notte del 12 ottobre scorso hanno accoltellato il giovane per 50 euro. La vittima ora rischia la paraplegia per danni irreversibili alla parte inferiore del corpo.

Stando a quanto riportato dal Giorno, i due maggiorenni - Alessandro Chiani e Ahmed Atia - sarebbero già stati segnalati in passato alle forze dell'ordine per furto e possesso di oggetti atti a offendere. Poi, durante le perquisizioni del 29 ottobre nelle loro abitazioni, gli agenti avrebbero trovato abiti e un coltello compatibili con quelli ripresi dalle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.