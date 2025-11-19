Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Milano, ecco chi sono gli aggressori del 22enne bocconiano rimasto invalido

di
Libero logo
mercoledì 19 novembre 2025
Milano, ecco chi sono gli aggressori del 22enne bocconiano rimasto invalido

1' di lettura

Figli di famiglie perbene, bocciati diverse volte e con precedenti: questo l'identikit dei cinque ragazzi che hanno aggredito un 22enne della Bocconi in corso Como, a Milano. Si tratta di due 18enni e tre minorenni, che nella notte del 12 ottobre scorso hanno accoltellato il giovane per 50 euro. La vittima ora rischia la paraplegia per danni irreversibili alla parte inferiore del corpo.

Stando a quanto riportato dal Giorno, i due maggiorenni - Alessandro Chiani e Ahmed Atia - sarebbero già stati segnalati in passato alle forze dell'ordine per furto e possesso di oggetti atti a offendere. Poi, durante le perquisizioni del 29 ottobre nelle loro abitazioni, gli agenti avrebbero trovato abiti e un coltello compatibili con quelli ripresi dalle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'accaduto. 

Milano, 22enne accoltellato in corso Como per 50 euro: resta invalido

Tre ragazzi di 17 anni e due maggiorenni sono stati arrestati per aver ridotto in fin di vita un 22enne italiano all'...

Dopo l’aggressione, i cinque avrebbero continuato la serata nei locali, addirittura vantandosi sui social di quanto fatto. Per il gip, la violenza e la direzione dei colpi mostrano come il gruppo abbia accettato il rischio di uccidere. I due maggiorenni sono a San Vittore, i minorenni al Beccaria. "Ora deve solo pensare al suo corpo", ha commentato la famiglia del 22enne aggredito. Mentre la mamma di Alessandro Chiani al TgR Lombardia ha detto: "Siamo devastati. Siamo sempre stati una famiglia per bene. Abbiamo pregato per il ferito". 

Fuori dal Coro, "che ci fai qui eh!?": l'immigrato perde la testa

Firenze non è più solo la culla dell’arte e la casa di capolavori dell'architettura rinascimenta...
741x539

tag
milano
aggressione

Cosa sta succedendo Giovani allo sbando, tra droga e coltellate: Milano si risveglia violenta e spaventata

Follia Milano, 22enne accoltellato in corso Como per 50 euro: resta invalido

La scoperta Milano, il video che scagiona il 20enne: era un soccorritore

ti potrebbero interessare

Garlasco, Sempio rivela a Vespa: "Cos'hanno trovato a casa mia", cambia tutto?

Garlasco, Sempio rivela a Vespa: "Cos'hanno trovato a casa mia", cambia tutto?

Frosinone, con chi becca in auto il marito 80enne: audio choc

Frosinone, con chi becca in auto il marito 80enne: audio choc

Redazione
Nola, uccide la sorella e fa una videochiamata alla mamma: "Guarda, è morta"

Nola, uccide la sorella e fa una videochiamata alla mamma: "Guarda, è morta"

Redazione
Serena Mollicone, "il brigadiere Tuzi non si è suicidato": 24 anni dopo cambia tutto

Serena Mollicone, "il brigadiere Tuzi non si è suicidato": 24 anni dopo cambia tutto