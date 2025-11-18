Milano, 22enne accoltellato in corso Como per 50 euro: resta invalido

Tre ragazzi di 17 anni e due maggiorenni sono stati arrestati per aver ridotto in fin di vita un 22enne italiano all'alba del 12 ottobre scorso accoltellandolo in via Rosales angolo viale Montegrappa, zona Corso Como a Milano, durante una rapina per una banconota da 50 euro. La polizia di Milano ha eseguito questa mattina le misure di custodia cautelare in carcere a San Vittore e all'Istituto Beccaria disposte dal gip e dal Tribunale per i minorenni di Milano con le accuse di tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata in concorso. La vittima ha subito "vari traumi" per i "colpi inferti" e le "gravissime lesioni da arma da taglio agli organi interni", è rimasta "per giorni in pericolo di vita" e ancora oggi ha un "serio pregiudizio delle funzioni vitali".
I fatti sono avvenuti alle 3 del mattino quando il gruppo composto da 5 giovani ha prima deriso il 22enne, poi gli ha strappato la banconota dalle mani e, davanti a un tentativo di reazione, lo ha preso a calci e pugni infliggendo due coltellate alla schiena e al torace provocando la rottura di un'arteria con pesanti perdite di sangue, la perforazione di un polmone e la lesione del midollo spinale. La vittima è stata colpita nuovamente mentre era ancora "accasciata a terra".
Trasportato in ospedale il giovane è stato sottoposto a numerose trasfusioni di sangue e a un doppio intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Garibaldi che hanno ricostruito la vicenda iniziando dall'acquisizione delle telecamere di sorveglianza della zona. Identificati e perquisiti, gli aggressori sono stati trovati in possesso nella loro abitazione dei vestiti e dei cellulari utilizzati durante il raid e del coltello usato per colpire il 22enne. Il giovane non è più in pericolo di vita ma ha subito danni irreparabili e resterà invalido.