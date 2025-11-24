Torino, madre partorisce sotto l'effetto di crack: la neonata trovata nel water

Una storia di puro orrore che arriva da Ciriè, nel Torinese. Una donna di 38 anni, rinvenuta in forte stato di alterazione, ha partorito una bambina nel bagno della propria abitazione mentre si trovava sola in casa. Secondo le prime ricostruzioni, la madre - sotto l’effetto di droghe, stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di crack - avrebbe poi immerso la testa della neonata nel water, sostenendo in seguito di non essersi resa conto della gravidanza.

A dare l’allarme è stato il fratello della donna, entrato in casa e ritrovatosi davanti alla scena sconvolgente: la piccola con la testa nell’acqua e la madre in evidente stato confusionale. L’uomo ha immediatamente soccorso la neonata, ancora viva, e chiamato il 118.

Nel giro di pochi minuti sono intervenuti medici e infermieri, che si sono occupati sia della neonata, avviando subito le manovre di rianimazione, così come le manovre sono state eseguite sulla madre, già nota ai servizi sociali per problemi di tossicodipendenza. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Ciriè, che, sotto il coordinamento della pm Maria Baltari della Procura di Ivrea, stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi di reato su cui si indaga è tentato infanticidio.

La neonata è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Ciriè e successivamente trasferita al Maria Vittoria di Torino, dove rimane in condizioni molto gravi. Anche la donna è stata ricoverata.