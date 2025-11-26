Libero logo
Camper abbandonato sul Gran Sasso, è giallo: cosa c'era al suo interno

mercoledì 26 novembre 2025
1' di lettura

Chiuso e abbandonato: nel piazzale di Campo Imperatore un camper è fermo da giorni. L'unica certezza? Alcuni documenti ritrovati nel mezzo e che riconducono a un 44enne di nazionalità polacca, di cui non si hanno notizie dal 19 novembre. L'allarme è scattato proprio quando i pochi che si sono avventurati sino al parcheggio, con tanto di funivia chiusa per manutenzione stagionale, hanno notato il mezzo, mentre le condizioni meteo peggioravano. Nonostante l'impegno di soccorritori e forze dell'ordine che hanno operato sul versante aquilano del Gran Sasso, dell'uomo finora non è stata trovata traccia. 

Il mezzo è fermo vicino all'ostello e in parte coperto dalla neve. Proprio questa stranezza ha fatto scattare l'allarme. Al momento non vi è nessuna impronta riconducibile al conducente riscontrata sulla neve. All'interno, oltre ai documenti, sono stati trovati un telefono cellulare ed effetti personali. Dagli accertamenti sul contratto di noleggio è risultato, dunque, il collegamento con il 44enne, arrivato in quota nei giorni scorsi e da allora irreperibile.

Sono già stati mobilitati soccorso alpino, vigili del fuoco e altre forze di polizia, con perlustrazioni a piedi e con l'ausilio di cani. Le condizioni meteo, con tempo molto variabile, nuvole basse su Campo Imperatore, vento forte e visibilità ridotta a tratti, rendono ancora più difficile l'organizzazione degli interventi. Le ricerche proseguiranno compatibilmente con l'evoluzione del quadro atmosferico.

