Camper abbandonato sul Gran Sasso, è giallo: cosa c'era al suo interno

Chiuso e abbandonato: nel piazzale di Campo Imperatore un camper è fermo da giorni. L'unica certezza? Alcuni documenti ritrovati nel mezzo e che riconducono a un 44enne di nazionalità polacca, di cui non si hanno notizie dal 19 novembre. L'allarme è scattato proprio quando i pochi che si sono avventurati sino al parcheggio, con tanto di funivia chiusa per manutenzione stagionale, hanno notato il mezzo, mentre le condizioni meteo peggioravano. Nonostante l'impegno di soccorritori e forze dell'ordine che hanno operato sul versante aquilano del Gran Sasso, dell'uomo finora non è stata trovata traccia.

Il mezzo è fermo vicino all'ostello e in parte coperto dalla neve. Proprio questa stranezza ha fatto scattare l'allarme. Al momento non vi è nessuna impronta riconducibile al conducente riscontrata sulla neve. All'interno, oltre ai documenti, sono stati trovati un telefono cellulare ed effetti personali. Dagli accertamenti sul contratto di noleggio è risultato, dunque, il collegamento con il 44enne, arrivato in quota nei giorni scorsi e da allora irreperibile.