Leone XIV "cancella" Jorge Bergoglio, ecco chi è questa donna

Nata a Città del Messico, studi nella Florida International University di Miami e nella George Washington University di Washington, dal 2009 al 2023 la Alvarado è stata ai vertici del Becket Fund for Religious Liberty, uno dei baluardi contro la persecuzione della fede, e siede nel Board dell’Acton Institute (i cui massimi dirigenti hanno appena incontrato il Papa). Da allora presiede EWTN News (non esattamente amata da Papa Francesco), costola del colosso cattolico delle comunicazioni fondato nel 1980 (l’anno della rivoluzione restauratrice di Ronald Reagan) dalla clarissa sacramentaria Madre Angelica (per molti morta in odore di santità).

Per il Pontefice che viene dagli Stati Uniti il 2 giugno è anche un giorno di lavoro. Vive sì nel cuore di Roma, ma viene da una repubblica lontana, anche nel tempo, radicata (idealmente) nella «politeia» di Aristotele. Così, scambiati auspici e cortesie con la Repubblica italiana, Papa Leone XIV si è messo al desco per nominare il nuovo prefetto del dicastero per la Comunicazione vaticana. È María Montserrat Alvarado, che il 1° novembre, Ognissanti, subentrerà a Paolo Ruffini alla guida dell’organismo creato da Papa Francesco nel giugno 2015 per tenere assieme radio, giornale, online, Sala Stampa ed editoria vaticane.

Questo vuol dire che, come minimo, la rassegna stampa quotidiana fornita al Papa non sarà più fatta solo di The New York Times, la Repubblica, Le Monde, il Manifesto e cose così (come nel dicembre 2024 denunciò Libero). La nomina della Alvarado manda infatti un messaggio tranciante: il Pontefice affida la comunicazione vaticana ai conservatori. Con una di quelle mosse che il presidente Donald Trump fatica a capire e per cui, se non capisce, butta la palla in tribuna, attaccando briga su Truth con Leone anche oltre il fischio dell’arbitro.

Esiste, cioè, un mondo conservatore, un mondo cattolico, una élite di leader e popolo che sa farsi classe dirigente culturale e politica prima del MAGA. 250 anni fa i cattolici erano minoranza infima e fecero la differenza, persino con un vescovo, John Carroll, che firmò la Dichiarazione d’indipendenza e revisionò la Costituzione in bozza. Nell’Ottocento un Orestes A. Brownson, passato dal marxismo al satanismo al pensiero contro-rivoluzionario dell’hidalgo spagnolo Juan Donoso Cortés, fu maestro (anche dei non cattolici) nell’interpretare l’anima vera del Paese. Lo sbandamento verso il Partito Democratico dei cattolici nel Novecento è stato solo parziale e anche una illusione ottica (perché a volte quel partito stesso fu diverso).

La Alvarado alla Comunicazione vaticana è dunque un atto chiaro del magistero, che trasfigura in gesto concreto l’enciclica dal titolo fiero e bello Magnifica humanitas. Quella da cui il Gandalf di Tolkien dice: «Non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo; il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo». Nessuno scatto pavloviano di chi non ha letto il libro ma ha visto il film.

È, lo si immagina (ma con poca fatica), una risposta di genere eppure diretta a un Peter Thiel, tolkieniano di altra fatta, ossessionato dall’idea che l’Anticristo si esorcizzi con l’AI. Ai vari Thiel (che di tutto il mondo tolkieniano ha scelto per la propria azienda di analisi big data il nome inquietante di Palantir, il device caro al negromante tolkieniano Saruman) il Pontefice risponde mite che davanti a tutto sta la verità. Delle cose, dell’uomo, di tutto. La dolcezza del Papa sceglie di dirlo con quella di una donna ferma più di un uomo. E non è difficile nemmeno immaginare che il pontefice anglosassone ne parli in spagnolo perfetto con la donna che sigla il proprio account «Viva Cristo Rey!».