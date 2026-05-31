Donald Trump, Johnson in Vaticano? Altro feroce attacco al Papa: "Quell'uomo è inutile"

Un nuovo e durissimo attacco di Donald Trump contro Leone XIV. "Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare! Presidente DONALD J. TRUMP".

Così, in poche parole, il tycoon e presidente degli Stati Uniti sul suo social, Truth. A corredo del commento le fotografie dell'incontro che si è tenuto in Vaticano tra il Pontefice e Brandon Johnson, sindaco di Chicago e tra i più fieri oppositori di Trump stesso. Per inciso, Chicago è proprio la città in cui, nel 1955, è nato Papa Prevost.

L'affondo di Trump si aggiunge alla lunga serie di quelli registrati negli ultimi mesi: "Non voglio un Papa che pensa che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare". E ancora, il presidente Usa sostenne: "Leone dovrebbe fare il Papa con buon senso, smetterla di strizzare l'occhio alla sinistra radicale e concentrarsi sull'essere un grande Pontefice, non un politico". Già, i rapporti restano tesissimi...