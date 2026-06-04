Bonifico sconosciuto, si ritrova 20 miliardi sul conto in banca: è ancora giallo

20 miliardi di dollari sul conto, a sorpresa. Questo quanto si è trovato di fronte un uomo mentre stava facendo la spesa. Protagonista della storia è il 32enne Ahmad Jahangard Takalo, che ha scoperto di possedere un trilione di lire turche dopo un malfunzionamento della sua carta di credito, mentre faceva la spesa al mercato. La somma in questione avrebbe fatto entrare Takalo, residente nella città di Van, Turchia, fra i 120 uomini più ricchi del pianeta.

Peccato però che stando al diretto interessato sia solo frutto di un errore. Nel giro di pochissimo tempo i conti del 32enne sono stati bloccati. Il motivo? L'apertura di un'indagine disposta dallo stesso istituto bancario e adesso condotta dalla Masak, l'unità di intelligence finanziaria della Turchia una volta accertato che nel conto erano stati versati oltre 20 miliardi di dollari.