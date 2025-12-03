Libero logo
Meteo Giuliacci, freddo e gelo? No, cosa succede l'8 dicembre

di
mercoledì 3 dicembre 2025
Meteo Giuliacci, freddo e gelo? No, cosa succede l'8 dicembre

1' di lettura

Il prossimo weekend, quello del 6-7 dicembre, e la festa dell'Immacolata, l'8, non saranno all'insegna del freddo e del gelo. Lo rivela il colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it. In quei giorni ci sarà un clima più mite grazie all’alta pressione che si allunga sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale. Le ultime nuvole verranno spostate dal Maestrale (da Nord-Ovest) in seguito all’allontanamento dell’ultimo ciclone.

In particolare, la giornata di sabato 6 dicembre sarà caratterizzata principalmente da sole e stabilità su quasi tutte le regioni. Solo all’estremo Sud potranno esserci fenomeni residui che nel corso della giornata andranno ad esaurirsi. Nei giorni a seguire l’alta pressione si rinforzerà maggiormente sul Mediterraneo. Domenica 7 e lunedì 8 dicembre insisterà soprattutto sull’Europa centro-occidentale e quindi anche sulla nostra penisola. Il cosiddetto “blocco anticiclonico”, quindi, non consentirà l’arrivo di perturbazioni di origine atlantica e l’infiltrazione di correnti fredde da Nord.

Cosa succederà invece dopo la festa dell'Immacolata? Se non ci saranno grosse variazioni, allora ci saranno ancora tempo soleggiato e stabilità sul bacino del Mediterraneo. Nessun fenomeno e temperature miti soprattutto al Sud. Se invece il vortice polare si indebolisce, allora potrebbero esserci correnti fredde provenienti dall’Europa Settentrionale. Non resta che aspettare qualche giorno per capire cosa succederà. 

