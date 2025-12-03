Ramy, i pm confermano: "Omicidio stradale", vogliono gli agenti in galera

La Procura di Milano ha chiuso le indagini, per la seconda volta, in vista della richiesta di processo per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, che guidava lo scooter, e del carabiniere che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice, in relazione alla morte di Ramy Elgaml, che era in sella al TMax, dopo lo schianto nella fase finale dell'inseguimento durato 8 km. Nel nuovo atto complessivo di conclusione dell'inchiesta figurano anche gli altri sei militari indagati con accuse, a vario titolo, di favoreggiamento e depistaggio per la cancellazione di video e file di testimoni, di false informazioni ai pm e di falso ideologico sul verbale d'arresto per resistenza di Bouzidi. Imputazione quest'ultima che riguarda, tra gli altri, anche il carabiniere che guidava che, inoltre, è accusato anche di lesioni nei confronti di Bouzidi per l'incidente.

Nel verbale d'arresto per resistenza a pubblico ufficiale a carico di Fares Bouzidi i quattro carabinieri che firmarono quel provvedimento avrebbero commesso un falso ideologico perché hanno omesso di "menzionare l'urto tra i mezzi coinvolti", ossia l'auto dei militari e lo scooter, scrivendo che il secondo era "scivolato". E non hanno indicato nell'atto nemmeno "la presenza del testimone oculare", né hanno segnalato la presenza "di una dashcam personale" e di una "bodycam", che avevano ripreso "l'intera" fase "dell'inseguimento".