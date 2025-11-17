Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Ramy Elgaml, Fares e il fango contro i carabinieri: "Disprezzo e sopruso"

di
Libero logo
lunedì 17 novembre 2025
Ramy Elgaml, Fares e il fango contro i carabinieri: "Disprezzo e sopruso"

1' di lettura

"Disprezzo e sopruso dai carabinieri": la denuncia arriva da Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter che si è schiantato a Milano lo scorso anno dopo un inseguimento di circa 8 chilometri con i carabinieri tra via Ripamonti e via Quaranta. Un incidente nel quale è morto l'amico a bordo del mezzo, il 19enne di origine egiziana Ramy Elgaml.

Gli avvocati di Fares, Debora Piazza e Marco Romagnoli, hanno presentato ricorso contro la sua condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale sottolineando che le “espressioni utilizzate” dai carabinieri “durante l'inseguimento”, documentate “dalle registrazioni della dash cam e body cam”, rivelano “un atteggiamento di disprezzo e sopruso incompatibile con il corretto esercizio della funzione pubblica” e una condotta “improntata a prepotenza e tracotanza, palesemente sproporzionata rispetto alle finalità perseguite”.

Ramy, no alla perizia chiesta dalla Procura: "Inammissibile"

Nessun'altra perizia sull'incidente nel quale ha perso la vita Ramy Elgaml. I fatti risalgono allo scorso 2...

La condanna di Fares era stata emessa con rito abbreviato dal gup Fabrizio Filice su richiesta dei pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano lo scorso 26 giugno. Nel processo, i sei carabinieri che erano a bordo delle tre macchine dell'inseguimento si erano costituiti parti civili per “danni morali" ed erano stati assistiti, tra gli altri, dagli avvocati Paolo Sevesi, Arianna Dutto e Armando Simbari. I militari avevano ottenuto un risarcimento a carico del giovane da 2 mila euro ciascuno.

Ramy, l'ultimo ribaltone dei pm: chiesta un'altra perizia

Altro giro, altra richiesta di perizia. La Procura di Milano ha formulato un'altra richiesta al gip di disporre una ...
tag
ramy elgaml
fares bouzidi
milano

Morto un ragazzo di 19 anni Milano, la frase dopo lo schianto: così il conducente senza patente voleva farla franca

Tragedia Schianto all’alba a Milano al volante senza patente si è finto un soccorritore

Dramma Auto ribaltata e in fiamme: schianto da brividi a Milano. Morto un 20enne

ti potrebbero interessare

"Violentata a San Siro": la denuncia di una tifosa norvegese, chi è sotto accusa

"Violentata a San Siro": la denuncia di una tifosa norvegese, chi è sotto accusa

Garlasco, annullato di nuovo il sequestro di telefoni e pc a Venditti

Garlasco, annullato di nuovo il sequestro di telefoni e pc a Venditti

Redazione
Valditara, "dacci la tua testa": insulti choc, cosa gli hanno urlato

Valditara, "dacci la tua testa": insulti choc, cosa gli hanno urlato

Redazione
Il mistero di Kata: che fine ha fatto? "L'ho vista in sogno, è in campagna"

Il mistero di Kata: che fine ha fatto? "L'ho vista in sogno, è in campagna"

Alessandro Dall'Orto