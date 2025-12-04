Garlasco, De Rensis a Mattino 5: "Cosa manca", ultima bomba su Stasi

La perizia Albani è stata depositata. Nel caso di Garlasco si parla di una svolta. Se da un lato per l'accusa questa perizia dimostra la presenza del Dna di Sempio sulle mani di Chiara Poggi, per la difesa invece la perizia rappresenterebbe un buco nell'acqua: secondo il legali di Sempio non vi è alcuna certezza che quel Dna possa essere attributo a Sempio nè vi è prova di un contatto "forte" tra la vittima e il presunto assassino. A fare il punto a Mattino 5 però è una voce importante come quella dell'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. Le sue parole non vanno sottovalutate, ecco come commenta in diretta tv nello studio della Panicucci la perizia Albani: "Io cercherò di non strumentalizzare le argomentazioni della dottoressa Albani, sono 100 pagine. Però ci dica qualche cosa. Tre cose le posso dire. Indubitabilmente sono state confermate le valutazioni del professor Previderè, del dottor Ricci e degli altri professionisti".

E ancora: "Secondo, è esclusa qualsivoglia presenza di dna di Alberto Stasi, ovviamente riferito alle alle mani, alle dita della povera Chiara .Terzo, con calcoli conservativi e quindi estremamente garantisti nei confronti dell'indagato, viene ravvisata la presenza su una delle dita di quantitativo di dna dell'indagato e della linea parentale maschile che va da moderatamente forte a forte". Insomma il caso non è affatto chiuso. La perizia Albani farà molto discutere.