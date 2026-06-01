Garlasco, "ha diffamato Stefania Cappa": De Rensis nel mirino dei pm

L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei difensori di Alberto Stasi, l'inviato del programma 'Le Iene' Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Garlasco Francesco Marchetto sono stati indagati dalla Procura di Milano per diffamazione. Nella querela presentata - tramite i suoi legali - da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, si contestava l'istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia.
Nella corposa denuncia inviata al pubblico ministero Antonio Pansa sono state allegate anche le trascrizioni di una registrazione tra l'inviato televisivo e una giornalista. Si tratta di una nuova denuncia che si aggiunge alle altre, contro hater e blogger, per provare a frenare le accuse e le illazioni che per mesi hanno visto vittima la famiglia Cappa, mai indagata per il delitto del 13 agosto 2007.
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Intanto Andrea Sempio ha fatto sapere che non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia che lo accusa di avere ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale, l'avvocato Liborio Cataliotti, ospite di Quarto Grado su Retequattro. "Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica - ha detto il legale - Perché noi crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica, a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all'opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto. Prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso".