Garlasco, le contraddizioni di Sempio e i 3 passaggi in auto davanti alla villetta

Andrea Sempio è passato tre volte davanti alla casa di Chiara Poggi in quel maledetto 13 agosto 2007. Una coincidenza? Se lo chiede Federica Panicucci che, durante la puntata di Mattino 5 in onda martedì 9 dicembre, mostra gli spostamenti del 37enne indagato. Il primo passaggio, in auto, è con il padre: tornando a casa dalla nonna, nota la presenza di un'ambulanza e di alcune persone. Secondo passaggio: da solo. In questo momento scoprirebbe da una giornalista che all'interno della villetta di Garlasco è stata trovata morta una donna. Terzo e ultimo passaggio: di nuovo con il padre. Ha la conferma che la vittima è proprio Chiara Poggi.
"Sono andato a Vigevano, sono tornato a casa e poi sono andato con mio padre da mia nonna che abitava non esattamente sulla stessa via. Casa dei Poggi e quella che era quella di mia nonna si trovavano in due traverse della via principale. Penso - aveva dichiarato Sempio - ci siano 300 metri".
Parole che però, a detta della conduttrice di Canale 5, "non tornano". Il motivo? Nella sua Sit del 4 ottobre 2008, quando Sempio è stato interrogato, lui diceva: "Sono andato a Vigevano, tornando a Garlasco, mi sono recato da mia nonna paterna dove rimanevo sino a mezzogiorno. Poi sono tornato a casa a mangiare coi miei e successivamente sono tornato da mia nonna con mio padre per circa un'ora".
