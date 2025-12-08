Garlasco, "Alberto Stasi era sotto-choc": Milo Infante, una tragica verità?

Un nodo è rappresentato dalla perizia affidata dal Tribunale a Denise Albani sul Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi. L’esito parla di una compatibilità tra il "forte" e il "molto forte" con la linea paterna di Sempio, ma resta aperta la questione di un ulteriore profilo genetico, indicato come "Ignoto 2". Un elemento che Infante definisce "strano", anche perché l’indagato sostiene di non essere stato solo in casa nei giorni precedenti al delitto e ci sarebbe almeno un’altra persona ancora senza nome.

Nella puntata di oggi, lunedì 8 dicembre, di Ore 14 in onda su Rai 2 si è tornati a parlare del delitto di Garlasco . Milo Infante si è prestato a un duro sfogo, definendo Alberto Stasi il “colpevole perfetto”: una sintesi amara di come, secondo il conduttore, nel tempo si sia costruita una colpevolezza fatta di indizi poi progressivamente messi in discussione , senza che però il quadro sia mai stato realmente chiarito fino in fondo. Anche se Stasi è condannato con sentenza definitiva.

Sul punto interviene anche Piero Colaprico: "Questo resta un caso importante, non ci sono paragoni con tutti gli altri casi dal dopoguerra a oggi. Ora dovremmo fare uno sforzo di razionalità, provando ad avere tutto quello che abbiamo sotto gli occhi e guardarlo per quello che è. Non possiamo escludere che questo sia frutto di una contaminazione, lo dico senza polemiche o con l’intento di fare contaminazione. Chi è questo Ignoto 2? Magari è un tecnico di laboratorio, come era Ignoto 3". Parole a cui Infante replica: "Teoricamente no, dovremmo già avere escluso questo".

Il confronto si sposta inevitabilmente su Stasi e sulla sua condanna. Monica Leofreddi osserva: "Non l’abbiamo nemmeno per la condanna di Stasi", mentre Colaprico ribadisce: "È una condanna indiziaria, avvenuta su una serie di indizi ritenuti dai giudici concordanti. Il giudicato per me in Italia è sempre importante... ma ancora non ci sono".