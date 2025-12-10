Andrea Sempio, "il video intimo": indiscrezioni sul movente

Quale potrebbe essere il movente di Andrea Sempio ? A domandarselo è Ore 14, la trasmissione di Milo Infante che da mesi si occupa del delitto di Garlasco . Negli ultimi tempi infatti si è a lungo vociferato di quanto scoperto dagli inquirenti: ossia un possibile movente per cui il 37enne avrebbe ucciso Chiara Poggi . Oltre alle telefonate sospette effettuate tra il 7 e l'8 agosto da parte di Sempio a casa Poggi mentre Chiara era da sola in casa, il programma di Rai 2 fa altre supposizioni.

E ancora: "C'è un presunto movente che porta al santuario della Bozzola. Ne parla il rumeno Flavius Savu condannato per ricatti a sfondo sessuale ai danni dell'ex rettore del santuario. Al suo avvocato Savu avrebbe spiegato che Chiara forse era venuta a conoscenza di un giro di festini e riti esoterici che si tenevano nel luogo religioso". Ma non solo, perché "lo ha riferito anche a suo nipote che a sua volta lo ha riportato su un manoscritto. Di quel manoscritto è stata ritrovata una copia dai carabinieri proprio a casa di Sempio, ma finora non ci sono stati riscontri sul fatto che il ragazzo abbia mai frequentato quel posto". Tutte ipotesi dunque sulle quali gli investigatori potrebbero essere al lavoro.