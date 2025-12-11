Gallarate, afferra e bacia bimba di 3 anni: orrore dell'algerino davanti all'asilo

Un 35enne algerino ha afferrato e baciato una bambina di tre anni davanti all'asilo a Gallarate: si trattava di un immigrato irregolare poi arrestato per violenza sessuale aggravata sulla piccola, che era appena uscita da scuola. Il fatto risalirebbe al pomeriggio di martedì 9 dicembre. L'area davanti all'asilo era affollata, mentre si attendeva l’uscita dei bimbi da una scuola per l’infanzia a Cardano al Campo. L'uomo si sarebbe avvicinato alla bambina piuttosto velocemente: prima l'avrebbe strattonata e poi l'avrebbe costretta a subire baci insistenti sul viso e sulla bocca. Per fortuna sono intervenuti subito i familiari della piccola, che lo hanno respinto con forza. Lui a quel punto è riuscito a fuggire.

I presenti, però, hanno immediatamente segnalato il fatto. E il 35enne è stato rintracciato in pochi minuti dalle forze dell'ordine, che lo hanno individuato e bloccato in collaborazione con la Polizia locale, nonostante il tentativo ostinato dell'uomo di sottrarsi all’arresto. Gli investigatori, poi, hanno sentito i racconti dei testimoni oculari, cioè di tutti quelli che hanno assistito alla terribile scena davanti all'asilo. E questo ha permesso loro di raccogliere le prove e gli elementi per contestare all'immigrato il reato di violenza sessuale aggravata. Dopo gli atti di rito, d’intesa con il pm di turno, l’arrestato è stato portato alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.