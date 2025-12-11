Monfalcone, Cisint col pugno di ferro: "Chiusa la 3° moschea abusiva"

"Monfalcone, ancora una volta, si conferma un Comune pilota nella lotta alla radicalizzazione islamica in Italia: chiusa la terza e ultima moschea abusiva e ripristinata la legalità". È stata infatti chiusa la terza moschea. Ad annunciarlo Anna Maria Cisint. L'europarlamentare della Lega e consigliere comunale con delega alla sicurezza e alla lotta alla radicalizzazione la definisce "l’ennesimo centro islamico camuffato da associazione, con destinazione d’uso commerciale e direzionale, quindi del tutto inidonea a ospitare l’esercizio del culto". Da qui la lunga battaglia per la sua chiusura.

"Nonostante le sentenze lapidarie del Consiglio di Stato, che hanno fatto storia - prosegue Cisint -, alcuni islamici hanno preferito continuare a infrangere le regole e aprire un’altra moschea abusiva: l’ennesima enclave dove troppo spesso si predica all’odio verso l’Occidente e si porta avanti l’indottrinamento filo-islamista che ci vuole sottomessi, per governarci annullarci e infine sostituirci. Senza un’Intesa con lo Stato o senza regole rigide e chiare, non è più tollerabile che questi luoghi continuino a esistere".