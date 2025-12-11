Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Monfalcone, Cisint col pugno di ferro: "Chiusa la 3° moschea abusiva"

giovedì 11 dicembre 2025
Monfalcone, Cisint col pugno di ferro: "Chiusa la 3° moschea abusiva"

2' di lettura

"Monfalcone, ancora una volta, si conferma un Comune pilota nella lotta alla radicalizzazione islamica in Italia: chiusa la terza e ultima moschea abusiva e ripristinata la legalità". È stata infatti chiusa la terza moschea. Ad annunciarlo Anna Maria Cisint. L'europarlamentare della Lega e consigliere comunale con delega alla sicurezza e alla lotta alla radicalizzazione la definisce "l’ennesimo centro islamico camuffato da associazione, con destinazione d’uso commerciale e direzionale, quindi del tutto inidonea a ospitare l’esercizio del culto". Da qui la lunga battaglia per la sua chiusura. 

"Nonostante le sentenze lapidarie del Consiglio di Stato, che hanno fatto storia - prosegue Cisint -, alcuni islamici hanno preferito continuare a infrangere le regole e aprire un’altra moschea abusiva: l’ennesima enclave dove troppo spesso si predica all’odio verso l’Occidente e si porta avanti l’indottrinamento filo-islamista che ci vuole sottomessi, per governarci annullarci e infine sostituirci. Senza un’Intesa con lo Stato o senza regole rigide e chiare, non è più tollerabile che questi luoghi continuino a esistere".

Fuori dal coro, Anna Maria Cisint: "Islamici violenti e sovversivi", la clamorosa interrogazione al Parlamento Ue

Una interrogazione al Parlamento europeo, firmata Anna Maria Cisint. E' stata l'esponente leghista, ex sindaco d...

Proprio su questo nuovo impianto normativo - conclude - "sto lavorando a livello nazionale, con il mio partito al governo del Paese, e lo presenteremo nei prossimi mesi; ma da Monfalcone nel frattempo, parte ancora una volta un altro segnale chiarissimo: già oggi i Sindaci possono agire a tutela dei cittadini e della legalità e pretendere la chiusura dei centri islamici abusivi". La stessa Cisint ha lanciato una campagna nazionale per raccogliere le denunce dei cittadini e comporre una mappatura. La leghista ha raccontato che le segnalazioni sono state molto numerose. Da Caltanissetta a Bolzano.

tag
anna maria cisint
monfalcone
lega

Un Doge è per sempre Luca Zaia, l'ammissione: "Mai dire mai". Lo vedremo a Roma?

La Cisint sta con Giordano Fuori dal coro, Anna Maria Cisint: "Islamici violenti e sovversivi", la clamorosa interrogazione al Parlamento Ue

La sinistra insorge Immigrazione, mossa della Lega: "Esame per diventare italiani"

ti potrebbero interessare

La Stampa, niente edicola: "Un giorno drammatico". Esplode il quotidiano, bordate a Elkann

La Stampa, niente edicola: "Un giorno drammatico". Esplode il quotidiano, bordate a Elkann

Redazione
Gallarate, afferra e bacia bimba di 3 anni: orrore dell'algerino davanti all'asilo

Gallarate, afferra e bacia bimba di 3 anni: orrore dell'algerino davanti all'asilo

Redazione
Andrea Sempio, rumors dalla Procura: i 3 indizi che possono inchiodarlo

Andrea Sempio, rumors dalla Procura: i 3 indizi che possono inchiodarlo

Redazione
Firenze, truffa da 30 milioni alla Onlus che gestisce di Santa Maria del Fiore

Firenze, truffa da 30 milioni alla Onlus che gestisce di Santa Maria del Fiore

Redazione