Sondaggio Mentana, FdI domina: tanto tuonò che non piovve

Mettici le voci su presunti frizioni tra forze di maggioranza, Nicole Minetti, Report & Fatto Quotidiano, la vicenda del ministro Giuli, scandalucci piccanti che tali non sono, il caro-carburante, il complesso scacchiere internazionale, gli alti e bassi con Donald Trump. Ecco, metteteci tutto questo. E cosa cambia? Presto detto, niente: Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni continuano a dominare. Questo è in estrema sintesi il verdetto proposto dal consueto sondaggio del lunedì proposto da Enrico Mentana al TgLa7, l'edizione è quella di lunedì 11 maggio.

La domanda è semplice: se si votasse oggi per le elezioni politiche, che partito sceglierebbe? Prima piazza, col consueto distacco siderale, per FdI, stabile al 28,8%: tanto tuonò che non piovve. Dunque seconda forza il Pd, in crescita dello 0,2% al 22%, poi il M5s che al contrario perde 0,2 decimali e si assesta al 12,2 per cento.