Famiglia nel bosco, una clamorosa svolta: la decisione dei genitori

Dopo un iniziale resistenza, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, noti come i "genitori del bosco" di Palmoli (in provincia di Chieti), hanno finalmente acconsentito a tutte le richieste delle autorità. La coppia ha dato il via libera alle vaccinazioni per i tre figli e ha accolto con favore la proposta di istruzione domiciliare avanzata dal sindaco Giuseppe Masciulli.

L'insegnante coinvolta, che fa parte di un'iniziativa comunale dedicata all'alfabetizzazione degli stranieri, si è resa immediatamente disponibile e comincerà le lezioni non appena i bambini usciranno dalla comunità protetta di Vasto, dove sono ospitati dal 20 novembre scorso, per fare ritorno nell'abitazione familiare.

Nel frattempo, emerge l'offerta dell'imprenditore Flavio Briatore, disposto a coprire interamente le spese per il restauro del casolare della famiglia. Si fa strada anche l'ipotesi di un ricongiungimento del nucleo familiare proprio in occasione del Natale. Ora spetta al Tribunale per i minorenni valutare le recenti aperture dei genitori e decidere se annullare il provvedimento che ha portato all'allontanamento dei minori dalla casa.Qualora non arrivasse una revoca immediata, il caso passerà all'esame in appello, con l'udienza già calendarizzata per il 16 dicembre, in seguito al ricorso depositato dall'avvocato Marco Femminella. Molti auspicano che la "famiglia del bosco" possa riunirsi in tempo per le festività natalizie, ponendo fine a una vicenda che ha diviso l'opinione pubblica tra tutela dei minori e rispetto delle scelte di vita alternative.