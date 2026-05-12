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Famiglia nel bosco, i legali rinunciano al mandato: le ragioni del passo indietro

martedì 12 maggio 2026
Famiglia nel bosco, i legali rinunciano al mandato: le ragioni del passo indietro

1' di lettura

Continua a far parlare il caso della famiglia del bosco. Nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, è infatti arrivata la rinuncia di Marco Femminella e Danila Solinas al mandato di rappresentanti legali.

La decisione, arrivata a sorpresa, segue quella dello scorso novembre da parte di Giovanni Angelucci che, a sua volta, aveva inaspettatamente rinunciato a difendere la coppia anglo-australiana, a causa dell'atteggiamento oppositivo di Catherine e Nathan.

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Secondo quanto riportato dal Corriere, le motivazioni di Femminella e Solinas potrebbero essere le medesime. "La nostra decisione è maturata a seguito di divergenze sulla linea difensiva divenute insostenibili - ha commentato l'avvocata Solinas - Ognuno va per la sua strada". 

Il Corsera ora ipotizza un ritorno in campo proprio di Angelucci, che, avendo seguito la coppia e tutta la famiglia di Palmoli per un anno, conosce molto bene la questione. Al momento della rinuncia all'incarico, Angelucci aveva dichiarato: "Ritengo doveroso e necessario rinunciare al mandato difensivo non potendo in tutta coscienza e nel rispetto della deontologia professionale impostare una difesa monca e non aderente alla linea difensiva che io avevo indicato e concordato già da tempo con i miei assistiti". 

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Per quanto riguarda la decisione sul ricongiungimento della famiglia, bisognerà aspettare le prossime settimane per conoscere la decisione del tribunale dei minorenni dell'Aquila, che aveva disposto l'allontanamento dei tre figli e la loro collocazione nella casa famiglia di Vasto. 
 

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