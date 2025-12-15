Libero logo
Segnaletica, nuovi pannelli a bordo strada: la rivoluzione, a cosa servono

lunedì 15 dicembre 2025
Segnaletica, nuovi pannelli a bordo strada: la rivoluzione, a cosa servono

Nuova segnaletica in arrivo a Bergamo: si tratta di 7 pannelli "noise check" per il monitoraggio dell’inquinamento acustico e contro il rumore prodotto dalle moto. Un problema di cui la scorsa estate si erano lamentati soprattutto i residenti di Città Alta. La novità dei pannelli fa parte del pacchetto di interventi presentato da Atb Mobilità al Comune e approvato dalla giunta per migliorare la sicurezza stradale e regolamentare il traffico. L'investimento totale sarà di 700 mila euro, finanziato direttamente da Palazzo Frizzoni.

Il piano, come si legge sul Corriere della Sera, prevede anche: l’installazione di 20 pannelli "speed check" per il controllo della velocità; 1 fioriera mobile per la delimitazione della Ztl scolastica di via Fornoni; 7 pannelli a messaggio variabile che verranno posizionati in via Corridoni-incrocio con via Quinto Alpini; via Borgo Palazzo-incrocio via delle Valli; via San Giovanni Bosco - incrocio via Gavazzeni; via San Bernardino - incrocio via Colognola ai colli; via Carducci - incrocio via Leopardi; via Bonomelli - incrocio via Paglia; via Moroni-incrocio via Dei Caniana; una nuova segnaletica verticale e orizzontale per l’ampliamento delle Zone e delle strade a 30 km/h sul territorio cittadino. Gli interventi saranno realizzati nel 2026.

Il nuovo segnale stradale: cosa indica il rombo bianco

Negli ultimi mesi, molti automobilisti in viaggio in Europa hanno incontrato un nuovo cartello stradale: uno sfondo blu ...

Intanto, è stata inviata al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di autorizzazione per la sperimentazione di "cuscini berlinesi" per alcune le vie della città: si tratta di dispositivi di moderazione del traffico utilizzati per ridurre la velocità dei veicoli in ambito urbano, soprattutto vicino a scuole, attraversamenti pedonali o aree residenziali. A differenza dei dossi, non penalizzano la circolazione di biciclette, autobus e mezzi di soccorso, dato che vengono installati al centro della corsia lasciando spazio ai lati.

Cartelli stradali col bordo verde: cosa significano e dove sono

In diverse città europee stanno comparendo da qualche anno curiosi cartelli stradali rotondi con bordo verde e un...
