Segnaletica, nuovi pannelli a bordo strada: la rivoluzione, a cosa servono

Nuova segnaletica in arrivo a Bergamo: si tratta di 7 pannelli "noise check" per il monitoraggio dell’inquinamento acustico e contro il rumore prodotto dalle moto. Un problema di cui la scorsa estate si erano lamentati soprattutto i residenti di Città Alta. La novità dei pannelli fa parte del pacchetto di interventi presentato da Atb Mobilità al Comune e approvato dalla giunta per migliorare la sicurezza stradale e regolamentare il traffico. L'investimento totale sarà di 700 mila euro, finanziato direttamente da Palazzo Frizzoni.

Il piano, come si legge sul Corriere della Sera, prevede anche: l’installazione di 20 pannelli "speed check" per il controllo della velocità; 1 fioriera mobile per la delimitazione della Ztl scolastica di via Fornoni; 7 pannelli a messaggio variabile che verranno posizionati in via Corridoni-incrocio con via Quinto Alpini; via Borgo Palazzo-incrocio via delle Valli; via San Giovanni Bosco - incrocio via Gavazzeni; via San Bernardino - incrocio via Colognola ai colli; via Carducci - incrocio via Leopardi; via Bonomelli - incrocio via Paglia; via Moroni-incrocio via Dei Caniana; una nuova segnaletica verticale e orizzontale per l’ampliamento delle Zone e delle strade a 30 km/h sul territorio cittadino. Gli interventi saranno realizzati nel 2026.