Garlasco, l'Estathè può risolvere il caso: ecco perché

E qui entra in gioco il contraltare mediatico: come scrive il “Corriere”, nel suo approfondimento sul caso, la nuova indagine riaperta dalla Procura di Pavia ha acceso i riflettori su indizi e reperti mai analizzati con tecnologie moderne, tra cui impronte e tracce di DNA che potrebbero coinvolgere anche Sempio accanto a Stasi. Il nodo, però, è sempre il tempismo e il dubbio: nessuno ha ancora stabilito con certezza quando quei rifiuti — e quindi l’Estathé — siano stati messi fuori. Ciò che si sa è che Stasi, la sera prima dell'omicidio, ha detto di essere stato con Chiara Poggi, di aver mangiato la pizza. Poi, verso tarda sera, è tornato a casa sua. Ma quella spazzatura è anche della sera o solo della mattina dell'omicidio? Nessuno ha mai risposto il dubbio. La vicenda resta uno degli scandali di cronaca nera più seguiti del Paese: la condanna di Stasi nel 2015, seguita da anni di polemiche e riaperture investigative, torna a far discutere, con un dettaglio minuscolo — una semplice bibita — capace di cambiare il corso di una storia che tanti vorrebbero già chiusa.