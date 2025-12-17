Calabria, la vacanza dello stupro: violentata a 14 anni, chi è la belva

Un uomo di 52 anni, residente a Calenzano (Firenze), è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata e stalking ai danni di una minore che, al momento dei fatti, aveva meno di 14 anni.Il GIP del Tribunale di Crotone ha emesso la custodia cautelare, motivata dalla gravità degli episodi e dalla necessità di tutelare l'incolumità della vittima.Le indagini ricostruiscono almeno tre abusi sessuali: il primo avvenuto in Calabria durante una vacanza estiva 2024, gli altri a Calenzano tra il 2024 e la primavera 2025.

Oltre alle violenze, l'uomo è accusato di atti persecutori protratti per oltre un anno, fino a settembre 2025, con una condotta vessatoria che ha reso urgente l'intervento giudiziario.L'operazione è frutto della collaborazione tra il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Crotone e quello di Firenze, coordinati dalla Procura di Crotone (procuratore Domenico Guarascio).