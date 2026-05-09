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Milano, in due vogliono stuprare una ragazza: picchiato l'amico

sabato 9 maggio 2026
Milano, in due vogliono stuprare una ragazza: picchiato l'amico

1' di lettura

Una violenta aggressione sessuale ha colpito una ragazza all’alba nel cuore di Milano, vicino a Largo La Foppa. Dopo una serata all’Hollywood, la giovane è stata avvicinata insieme al suo amico e a un terzo ragazzo da due fratelli di origine ucraina. I due, dopo aver chiesto una sigaretta e offerto droga (rifiutata), hanno agito improvvisamente.Il minorenne, di corporatura robusta, ha afferrato con forza la ragazza per un braccio e l’ha trascinata per decine di metri contro la sua volontà verso viale Francesco Crispi, nonostante lei puntasse i piedi per resistere. In un angolo appartato ha iniziato a toccarla nelle parti intime e ha tentato di stuprarla.

La vittima ha urlato disperata all’amico: "Mi vuole stuprare!".L’amico è riuscito a raggiungerla, ma è stato pestato e rapinato del borsello dal 21enne, che nel frattempo aveva tenuto a distanza lui e il terzo giovane. Grazie al suo intervento i due fratelli si sono allontanati, lasciando la ragazza sconvolta. Le indagini del commissariato Garibaldi Venezia, supportate dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso gran parte della sequenza, hanno permesso di identificare rapidamente i due fratelli.

Il minorenne è accusato della violenza sessuale, mentre il 21enne di Cinisello Balsamo è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per concorso morale e materiale nella violenza, oltre a rapina e lesioni.Entrambi sono descritti come persone dall’indole "violenta" e hanno numerosi precedenti: il minore per lesioni, stalking, resistenza e furto; il 21enne per rapina, violenza sessuale, stalking e danneggiamento.

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stupro
milano

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