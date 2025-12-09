Libero logo
Roma, 23enne stuprata da 3 africani all'uscita delle metro

di
martedì 9 dicembre 2025
Ancora un caso di stupro nelle nostre città. Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata Jonio a Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti. L'allarme è scattato qualche ora dopo quando la studentessa si è recata in ospedale. Avrebbe raccontato di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo.

L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte del 7 dicembre dal personale dell'ospedale Pertini. Sul posto i carabinieri che hanno avviato indagini per fare piena luce sulla vicenda. La studentessa di 23 anni ha raccontato di essere stata bloccata in strada, nei pressi della fermata della metro Jonio da due uomini, e abusata da un terzo. Avrebbe descritto gli aggressori come cittadini nordafricani che si sarebbero poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso indagini per fare piena luce sull'accaduto. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza di zona.

La procura di Roma dà ora la caccia ai tre uomini che - secondo le prime informazioni - sarebbero originari del Gambia. Da ricostruire, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, se i tre abbiano individuato la preda già dentro la metropolitana, se l'abbiano seguita o se sia stato un incontro casuale. 

