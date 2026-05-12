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Roma, chiede dell'acqua e il barista la stupra sulle scale

martedì 12 maggio 2026
Roma, chiede dell'acqua e il barista la stupra sulle scale

1' di lettura

Un incubo durato quasi un’ora nel seminterrato di un bar a Roma. Lo scorso maggio 2025, in viale Eritrea nel quartiere Africano, una donna di 49 anni è stata aggredita e violentata dal titolare del locale in cui era entrata solo per chiedere aiuto.La vittima, sentendosi male per un improvviso calo di pressione, era entrata nel bar "Il Caffè, il Gelato, il Ristoro" chiedendo un bicchiere d’acqua. Il gestore, un uomo di 28 anni, si è offerto di accompagnarla ai servizi igienici al piano interrato.

Una volta scese le scale, l’ha bloccata, picchiata e costretta a subire abusi sessuali. La donna ha tentato disperatamente di difendersi per diversi minuti, riportando anche una ferita a un sopracciglio. Nonostante le urla, nessuno dall’esterno si è accorto di nulla.Dopo ripetuti tentativi, la 49enne è riuscita a spingere via l’aggressore e a fuggire. Una volta in strada ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione dei passanti.

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I Carabinieri della Compagnia Parioli e del Nucleo Investigativo sono intervenuti rapidamente, bloccando il barista.Pochi giorni dopo l’episodio, la licenza del locale è stata revocata e l’attività è stata chiusa definitivamente.A distanza di quasi un anno, il Tribunale di Roma ha condannato l’uomo a sei anni di reclusione con l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Il giudice ha inoltre riconosciuto le ragioni delle parti civili, tra cui le associazioni "Insieme a Marianna" e l’Associazione italiana vittime vulnerabili di reato.

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