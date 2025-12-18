Il Papa rilancia il nostro presepe, simbolo di amore e non un mezzo per offendere

È con la forza tranquilla di un’antica saggezza che Leone XIV interviene, con le parole e con le azioni, nel dibattito pubblico. Forse senza nemmeno volerlo, non in modo diretto almeno. Non condanna i reprobi e gli incoscienti, ma oppone alla loro un’altra verità, anzi la verità. Non tocca al Papa far presente l’assurdità ideologica e la demagogia di decisioni prese da istituti scolastici o amministrazioni comunali in questi giorni prenatalizi, un po’ ovunque e con una certa frequenza da qualche anno a questa parte. Non tocca a lui fare i nomi e i cognomi di chi vuole modificare elementi o addirittura cancellare, in nome di una malintesa inclusività, uno dei più pacifici e bei simboli della nostra tradizione: il presepe. A lui tocca supplicare le famiglie a ultimare, come sempre, «l’allestimento della suggestiva rappresentazione della Natività di Cristo». E a lui tocca auspicare che un elemento «così importante non solo della nostra fede, ma anche della cultura e dell’arte cristiana, continui a far parte del Natale per ricordare Gesù che, facendosi uomo, è venuto “ad abitare in mezzo a noi”». Sono le parole semplici e inequivocabili che Prevost ha pronunciato ieri nel corso dell’udienza del mercoledì, quasi a suggello dell’inaugurazione del “presepe pro-life” avvenuta il giorno prima nell’Aula Paolo VI del Vaticano (Libero ne ha parlato ieri in prima pagina).

Ciò a cui il Papa richiama è proprio la verità del Presepe, che non solo non offende nessuno ma è anzi un simbolo universale di amore e umanità, una rappresentazione che non può che affratellare gli uomini al di là di ogni differenza specifica che possa correre fra di loro. Al centro del Presepe c’è la quotidianità della vita fra parti, pastori, fieno, mangiatoia. Ma c’è anche il mistero che l’avvolge, che è quello della nascita, dell’inizio, del cominciamento. Che non è solo la nascita biologica, ma la capacità che l’uomo divide con Dio di creare in assoluta libertà il proprio mondo, di fare delle scelte, di seguire la via del bene piuttosto che quella del male. A ben vedere, nel nostro mondo tutto finisce perché tutto nasce e, nascendo, è.