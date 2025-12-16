Leone XIV, la Madonna incinta nel presepe: il pesante messaggio del Papa

Un messaggio chiaro a favore della vita e contro l'aborto. Una Madonna col pancione ha accolto gli ospiti della sala Paolo VI in Vaticano. Come riporta Avvenire, quest'anno si è deciso di esporre un presepe particolare. Nella scena della natività, come sempre c'è la Vergine Maria. Ma la madre di Cristo è, appunto, in stato di gravidanza. Ieri, lunedì 15 dicembre, papa Leone XIV ha pregato davanti alla sacra scena. L'obiettivo della rappresentazione è presto detto: lanciare un appello affinché venga protetta la vita fin dal concepimento. Insomma, contro l'aborto selvaggio.

"Nella povertà della stalla di Betlemme contempliamo un mistero di umiltà e di amore. Davanti a ogni presepe noi riviviamo quell’Avvenimento e riscopriamo la necessità di cercare momenti di silenzio e di preghiera nella nostra vita, per ritrovare noi stessi ed entrare in comunione con Dio. Il silenzio della Madonna non è semplice tacere: è meraviglia e adorazione”, ha spiegato papa Prevost.