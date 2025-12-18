Lucca, semina il panico al mercatino di Natale: arrestato marocchino

Libero logo
di
giovedì 18 dicembre 2025
1' di lettura

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un connazionale avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa in pieno centro storico, durante i festeggiamenti di "Lucca Magico Natale". L'arresto è stato eseguito nella mattinata di oggi, 17 dicembre, dalla Squadra Mobile della Questura di Lucca, al termine di una rapida attività investigativa. L'aggressione si è verificata in piazza San Francesco, in un'area particolarmente affollata per la presenza di famiglie e bambini intenti a partecipare alle iniziative natalizie.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima si trovò seduta su una panchina quando fu avvicinata improvvisamente dall'aggressore, che l'ha bloccata alle spalle afferrandole il collo e l'ha colpita con un coltello al fianco. Il fendente ha provocato la perforazione di un polmone, rendendo necessario il ricovero dell'uomo. Le indagini hanno consentito di identificare l'autore del gesto, un cittadino straniero senza fissa dimora, nei cui confronti sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza.

Dalle verifiche effettuate è emerso che l'aggressione sarebbe maturata nell'ambito di un regolamento di conti legato alla cessione di sostanze stupefacenti. Nonostante l'assenza di un domicilio stabile, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a localizzare l'uomo e a trarlo in arresto. L'indagato è stato associato al locale casa circondariale. Il reato contestato è quello di tentato omicidio; è stata inoltre accertata la sua posizione irregolare sul territorio nazionale. 

