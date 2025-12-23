Libero logo
Alto Adige, la tragedia: il bimbo di 4 anni caduto in piscina muore dopo una settimana

di
martedì 23 dicembre 2025
Alto Adige, la tragedia: il bimbo di 4 anni caduto in piscina muore dopo una settimana

1' di lettura

Non ce l’ha fatta il bambino di quattro anni rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto nei giorni scorsi in una piscina dell’Alto Adige. Dopo essere stato soccorso e ricoverato in condizioni critiche, il piccolo è deceduto in ospedale, dove era stato trasferito d’urgenza.

L’episodio si è verificato alla piscina 'Curunes' a Curon Venosta, in Alto Adige. Per cause ancora in corso di accertamento, il bambino è finito sott’acqua, i soccorsi sono scattati immediatamente: il personale presente ha dato l’allarme e i sanitari hanno avviato le procedure di emergenza, disponendo il trasferimento con l’elisoccorso verso l’ospedale di Bolzano.

Il bambino è stato ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Dopo alcuni giorni di cure, il quadro clinico è precipitato fino al decesso, avvenuto nelle ultime ore.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte della Procura, che dovrà chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza all’interno dell’impianto. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni e acquisendo la documentazione relativa alla struttura.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio in tutta la provincia. Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia del bambino, mentre le istituzioni locali hanno espresso dolore e partecipazione per una tragedia che ha scosso l’intera comunità.

