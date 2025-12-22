Askatasuna, l'orrore eterno: il carabiniere rimasto invalido

La bellezza di 6,8 milioni di euro. I signori abusivi del centro sociale Askatasuna che per 29 anni hanno occupato il palazzo di proprietà del Comune di Torino - dovrebbero versare i danni che nel luglio scorso l’Avvocatura dello Stato ha richiesto nel corso del maxiprocesso ai danni di 28 militanti del centro sociale torinese Askatasuna. La richiesta è stata presentata nel corso dell’ultima udienza per conto della Presidenza del consiglio e dei ministeri dell’Interno e della Difesa, costituitisi parte civile. Già nel corso della prima udienza a ottobre 2022 la rappresentante dell’Avvocatura aveva annunciato la richiesta di risarcimento a causa dei danni provocati agli agenti dall’esposizione ai gas lacrimogeni utilizzati per disperdere le manifestazioni.

La memoria depositata dai legali dell’avvocatura distrettuale (Mauro Prinzivalli e Alessandra Simone) includono 4,1 milioni di euro necessari al «ripristino dell’ordine pubblico», ovvero danneggiamenti ma anche il costo degli straordinari del personale, le spese per l’assistenza degli agenti feriti, gli stanziamenti per le unità che presidiano l’area del cantiere del Tav in Valsusa. Un altro capitolo è dedicato al «danno non patrimoniale», che racchiude la «lesione del prestigio di un’ente» o l’«eco mediatica» e le «ricadute socioeconomiche negative». A sua volta la Telt, la società che si occupa della costruzione del Tav, ha chiesto un milione di euro di risarcimento, parlando di «tentativi di sabotaggio quasi all’ordine del giorno».