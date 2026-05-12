Garlasco? L'avvocato, il direttore, il generale: rissa in tv

Avvocati, pm, consulenti, giornalisti: su Garlasco è sempre l’ora della rissa, soprattutto se televisiva. La svolta nell’inchiesta su Andrea Sempio con il suo carico di intercettazioni, ricostruzioni, pizzini e sospetti dall'impatto tellurico, è stata festeggiata nei talk con ore e ore di dibattiti avvelenati.
Su Rete 4 a Quarto Grado, che fin dall’apertura del secondo fascicolo a inizio 2025 ha seguito con grande attenzione il caso, si scatena la bagarre tra Carmelo Abbate e Angela Taccia, amica di gioventù di Sempio e di Marco Poggi, fratello minore di Chiara, e oggi nello staff dei difensori del 38enne. «Le telefonate, i suoi soliloqui io penso che siano confessione a tutti gli effetti, Gianluigi - sottolinea il giornalista di Panorama ospite di Nuzzi -. Quando lui viene qui e dice a me e a te che le telefonate del 7 e dell’8 erano per cercare Marco e per sapere quando Marco sarebbe tornato, oggi leggo che tra gli amici sentiti non ce ne fosse uno che non aveva chiaro che Marco stava partendo per la montagna e che sarebbe tornato in un giorno prestabilito».
Garlasco, "no alla revisione": perché la famiglia Poggi vuole Alberto Stasi in carcereLe battaglie legali legate al delitto di Garlasco pare non finiscano mai. Ma stavoltalo scontro non si combatte soltanto...
«È l’ennesima dimostrazione di quanto si voglia mostrificare Andrea Sempio», replica la Taccia. «Quando io e il collega Cataliotti eravamo mercoledì all'interrogatorio, ancora dentro, le prime indiscrezioni, ovviamente le peggiori, erano già uscite. E questo non finisce mai di farmi rimanere basita, amareggiata». A Ore 14 Sera, su Rai 2, va invece in scena la rissa tra il giornalista Umberto Brindani e l’ex generale dei carabinieri Luciano Garofano, ex consulente della difesa di Sempio. «Te lo ricordi Fonzie? - domanda il direttore di Gente a Milo Infante - Non riusciva mai a dire “Ho sbagliato”. Diceva, “ho sb... Ho sb...”: da questa sera chiamerò il generale, il generale Fonzie".
«Guardi- sbotta Garofano-, lei è un maleducato, questo livello di bassezza la qualifica per quello che è, signor Brindani. Lei non deve essere nemmeno chiamato dottor Brindani, perché è talmente viscido e stupido che non merita nessuna risposta. Fonzie lo dirà ai suoi parenti e ai suoi amici». «Sono arrivato a 100 errori, glielo comunico», lo punzecchia ancora Brindani. «Conti ancora, conti, conti - lo gela Garofano -. Vedrà che farà magari li gioca al lotto, chilo sa».