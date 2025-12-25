Bergamo, droga? No, cosa trovano nella cantina del pusher

Operazione antidroga con sorpresa. A Bergamo, nella notte del 31 ottobre scorso, i militari hanno notato un'autovettura sospetta ferma in un parcheggio a Seriate. A bordo una donna italiana di 43 anni, della Bergamasca, e il suo compagno convivente, un 24enne di origine algerina, entrambi già noti alle Forze dell'Ordine. I due sono stati sorpresi mentre consumavano sostanze stupefacenti. Da qui il controllo della loro macchina, dove sono stati sequestrati 9 grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi, oltre a una dose di hashish e una di eroina. Ecco allora che si è reso necessario anche il controllo dell'abitazione.

E, con sorpresa degli agenti - oltre ai 75 grammi di hashish, 167 grammi di cocaina e 1.600 euro in contanti- è stato rinvenuto un vero e proprio tesoro artistico. In cantina infatti i due vantavano numerosi volumi antichi di pregio, tra cui una preziosa Bibbia, tre volumi della Divina Commedia e diverse tele pittoriche, alcune firmate da artisti noti come Massimo Mascelli e Alvaro Peppoloni.