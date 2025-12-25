Bergamo, droga? No, cosa trovano nella cantina del pusher

Operazione antidroga con sorpresa. A Bergamo, nella notte del 31 ottobre scorso, i militari hanno notato un'autovettura sospetta ferma in un parcheggio a Seriate. A bordo una donna italiana di 43 anni, della Bergamasca, e il suo compagno convivente, un 24enne di origine algerina, entrambi già noti alle Forze dell'Ordine. I due sono stati sorpresi mentre consumavano sostanze stupefacenti. Da qui il controllo della loro macchina, dove sono stati sequestrati 9 grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi, oltre a una dose di hashish e una di eroina. Ecco allora che si è reso necessario anche il controllo dell'abitazione.
E, con sorpresa degli agenti - oltre ai 75 grammi di hashish, 167 grammi di cocaina e 1.600 euro in contanti- è stato rinvenuto un vero e proprio tesoro artistico. In cantina infatti i due vantavano numerosi volumi antichi di pregio, tra cui una preziosa Bibbia, tre volumi della Divina Commedia e diverse tele pittoriche, alcune firmate da artisti noti come Massimo Mascelli e Alvaro Peppoloni.
Si tratta di opere che, come risulta da una inchiesta coordinata dalla Procura di Bergamo guidata da Maurizio Romanelli, sono di proprietà di un'anziana collezionista, classe 1939, originaria del Salento e residente da tempo a Calco (Lecco) a cui ieri sono state ufficialmente riconsegnate. La coppia, invece, è ora in carcere per reati di droga e armi.