Sondaggio Only Numbers: FdI cresce ancora, crolla il Pd

Come emerge dall'ultimo sondaggio Only Numbers del 18-19 maggio 2026 - realizzato per Realpolitik -, Fratelli d'Italia rimane saldamente in vetta alle intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 28,4 per cento, registrando una crescita dello 0,1 per cento rispetto alla rilevazione precedente dell'11-12 maggio.
Nel centrodestra cresce anche Forza Italia, che si conferma terza forza politica all'8,4 per cento, con una flessione contenuta dello 0,1 per cento. La Lega di Matteo Salvini si ferma al 7,8 per cento, anch'essa in calo di 0,2 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione.
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Nel centrosinistra il Partito Democratico scende al 22,3 per cento, perdendo lo 0,2 per cento. Tiene il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,2 per cento e sale al 12,1 per cento. Alleanza Verdi e Sinistra scende lievemente al 6,4 per cento (-0,1).
Tra gli altri partiti, il dato più significativo riguarda Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che balza al 4,0 per cento con un incremento notevole di 0,5 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente, risultando il partito in maggiore crescita nel sondaggio. Azione di Carlo Calenda sale al 3,2 per cento (+0,1), mentre Italia Viva di Matteo Renzi si attesta al 2,8 per cento (+0,1). +Europa di Riccardo Magi scende lievemente all'1,6 per cento (-0,1), e Noi Moderati resta stabile allo 0,8 per cento.
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Il dato più preoccupante rimane quello dell'astensionismo: gli indecisi e chi dichiara di voler disertare le urne raggiungono il 46,2 per cento, in calo di appena 0,2 punti rispetto alla precedente rilevazione. Quasi un italiano su due, dunque, rimane ancora fuori dal perimetro della partecipazione elettorale.