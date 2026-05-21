Andrea Sempio, clamoroso: il nuovo alibi fornito dal padre, scacco matto ai pm?

"Siamo forti per l'innocenza di mio figlio", ha detto l'uomo. "È quello che ci sostiene. Mio figlio non c'entra niente, questa è una vigliaccata. Di chi, non lo posso sapere. Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me. Stava a casa sua con me ", ha ribadito.

"Mio figlio quel giorno era lì stava a casa con me". Lo ha detto Giuseppe Sempio - padre di Andrea - ai microfoni del Tg1, riferendosi a quel 13 agosto 2007, giorno in cui fu uccisa Chiara Poggi . L'uomo ha dunque fornito un nuovo alibi al figlio indagato per il delitto di Garlasco .

E ancora: "Guardarlo negli occhi per chiedergli se c'entra qualcosa con l'omicidio? Non c'è bisogno di guardarlo negli occhi: stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto…".

Lo stesso Andrea Sempio, intervistato una settimana fa a 'Quarto grado', aveva sostenuto la propria innocenza: "Non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato Chiara", aveva detto. "Non c'è mai stato questo mio interesse verso Chiara non c'è mai stato nulla di tutto ciò. Capisco - aveva concluso - che alla fine bisogna trovare un qualche tipo di movente, è stato scelto questo, va bene".