Garlasco, la scoperta poco distante dalla villetta: "Considerati sospetti"

giovedì 25 dicembre 2025
Tante, troppe domande su Garlasco non hanno ancora risposta. Tra queste c'è quella sugli indumenti ritrovati poco distanti dalla villetta in cui è stata uccisa Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha infatti riaperto l’inchiesta, portando alla luce elementi che all’epoca erano stati trascurati o mal analizzati. Al centro del dibattito ci sono alcuni indumenti ritrovati in un canale. 

Si tratta di vestiti e scarpe trascurati. Ora, però, potrebbero avere un ruolo cruciale grazie alle nuove analisi di BPA condotte dai RIS di Cagliari, che potrebbero collegare il materiale biologico trovato sulle unghie di Chiara a Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e attualmente indagato per concorso in omicidio.

Ma a far discutere è soprattutto il fatto che il terzo test sui vestiti non è mai stato eseguito, nonostante fosse considerato indispensabile per confermare o smentire eventuali tracce di sangue. "Questi indumenti griffati, alcune canottiere probabilmente femminili e scarpe – spiega il giornalista Giuseppe Brindisi a Mattino 5 – venivano considerati sospetti, ma il terzo test definitivo non è mai stato fatto. E oggi, per di più, questi oggetti sono stati distrutti. Perché?". Un giallo nel giallo e su cui gli inquirenti si stanno concentrando con l'obiettivo di capirne la ragione.

chiara poggi
giuseppe brindisi
garlasco

