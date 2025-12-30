Libero logo
Angelika Hutter in fin di vita, investita mentre fuggiva: cosa è successo

di
martedì 30 dicembre 2025
Angelika Hutter in fin di vita, investita mentre fuggiva: cosa è successo

1' di lettura

Clamoroso in quel di Verona. Angelika Hutter, la 34enne tedesca condannata per aver investito e ucciso un padre, un figlio e una nonna a Santo Stefano di Cadore, è in gravissime condizioni. Cosa è successo? Una storia pazzesca. In pratica è stata travolta da un’auto lungo la Provinciale 19 a Ronco all’Adige (Verona). L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo la sua fuga dalla comunità dove stava scontando la pena.

Hutter aveva patteggiato 4 anni e otto mesi. E si trovava nella struttura "Don Girelli" dopo aver trascorso un periodo in carcere. Ma a un certo punto, le telecamere l'hanno ripresa mentre scavalcava la recinzione e si allontanava verso la strada Ronchesana. La fuga è stata segnalata immediatamente ai carabinieri, ma nel giro di dieci minuti Hutter è stata investita da una Volvo guidata da un 77enne del posto. I soccorritori sono arrivati subito e l'hanno trasportata all’ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverata in terapia intensiva in condizioni criticali.

Sulla dinamica dell'incidente non c'è ancora chiarezza. Gli investigatori stanno analizzando le immagini e ricostruendo gli ultimi minuti della fuga, senza escludere alcuna ipotesi. Secondo i responsabili della comunità, Hutter non aveva mai manifestato segnali di instabilità o intenzioni di allontanamento. 

