Verona, passo carraio antifascista? "Abbiamo scherzato": la sinistra si copre di ridicolo

Toh, adesso il Comune di Verona ci ripensa. «Come è emerso», dice infatti l’assessore al Commercio della giunta dem della città veneta Alessia Rotta, «l’esplicita richiesta di sottoscrivere la “clausola antifascista” per la pratica del passo carrabile è un’iperbole. Eventualmente correggeremo il regolamento o la sua applicazione»: ché sì, d’accordo, non è una retromarcia su tutta la linea e non è un contrordine-compagni immediato, però è già qualcosa.

Almeno il Pd veronese si è reso conto della figuraccia. Quella misura (peraltro presentata proprio da Rotta quando era consigliere comunale due anni fa) «aveva un preciso significato e un obbiettivo preventivo sulla scorta di fatti accaduti nel nostro territorio, come raduni o feste inneggianti al fascismo».