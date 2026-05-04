Ricina, sopralluogo di tre ore nella casa delle vittime: cos'hanno trovato

Sopralluogo di tre ore nella casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove sono morte avvelenate dalla ricina Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia di 50 e 15 anni. La tragedia subito dopo Natale. La polizia scientifica, così come disposto dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli, ha prelevato dall'appartamento tutti i dispositivi elettronici appartenuti alle due vittime, cinque telefoni (di cui solo due provvisti di sim) e un computer. Stando a quanto riferito da uno dei consulenti presenti, alcuni dei telefoni sono stati trovati in un cassetto e nella tasca di un giubbotto. Il computer invece era nella cucina. Iniziato pochi minuti dopo le 10, il sopralluogo è terminato poco dopo le 13. Presenti, oltre agli agenti della polizia, anche i consulenti delle parti, indagati e parti offese.

I reperti, così come già accaduto per lo smartphone sequestrato il mese scorso ad Alice Di Vita (altra figlia e sorella di Antonella e Sara, ndr), saranno consegnati al laboratorio digitale della procura di Campobasso per le successive attività di acquisizione forense che la procura delegherà successivamente con un atto a parte. Il sopralluogo ha riguardato sia l'appartamento dove vivevano le due vittime che quello della madre di Gianni Di Vita (marito e padre di Antonella e Sara, ndr). Sarebbero stati prelevati anche alcuni documenti.